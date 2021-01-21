تنصيب جو بايدن
الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم{شاعر المائتي معلقة}
أَنْتَ يَا {بَيْدِنَ} النَّجَاحِ بِقَلْبِي= قَدْ غَرَسْتَ النَّجَاحَ فِي حَقْلِ كَرْبِي
وَأَزَلْتَ الْأَحْزَانَ مِنْهُ سَرِيعاً = بِعَدْ فَوْزٍ مُظَفَّرٍ فَوْقَ دَرْبِي
جَلْجَلَ الْحُزْنُ بِانْقِسَامٍ كَبِيرٍ = عُدْتَ فِي صَرْخَةِ الْخَلَاصِ لِشَعْبِي
وَحْدَةُ الشَّعْبِ فِي ضَمِيرِكَ تَحْيَى = بَعْدَ إِطْلَالَةِ الْكَرِيمِ الْمُلَبِّي
يَصْرُخُ الشَّعْبُ يَا رَئِيسُ أَغِثْنَا = قَدْ عَهِدْنَاكَ فَاتِحاً كُلَّ صَعْبِ
أَنْتَ يَا {بَيْدِنُ} الْحَبِيبُ فَخَارٌ = {لِأَمِرْكَا} وَقَلْبُهَا لَا يُخَبِّي
ذَاقَتِ الْمُرَّ قَبْلَ تَنْصِيبِ حِبٍّ = هِي تَهْوَاهُ فِي ضَمِيرٍ وَلُبِّ
الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم{شاعر المائتي معلقة}
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