تنصيب جو بايدن

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم{شاعر المائتي معلقة}

أَنْتَ يَا {بَيْدِنَ} النَّجَاحِ بِقَلْبِي= قَدْ غَرَسْتَ النَّجَاحَ فِي حَقْلِ كَرْبِي

وَأَزَلْتَ الْأَحْزَانَ مِنْهُ سَرِيعاً = بِعَدْ فَوْزٍ مُظَفَّرٍ فَوْقَ دَرْبِي

جَلْجَلَ الْحُزْنُ بِانْقِسَامٍ كَبِيرٍ = عُدْتَ فِي صَرْخَةِ الْخَلَاصِ لِشَعْبِي

وَحْدَةُ الشَّعْبِ فِي ضَمِيرِكَ تَحْيَى = بَعْدَ إِطْلَالَةِ الْكَرِيمِ الْمُلَبِّي

يَصْرُخُ الشَّعْبُ يَا رَئِيسُ أَغِثْنَا = قَدْ عَهِدْنَاكَ فَاتِحاً كُلَّ صَعْبِ

أَنْتَ يَا {بَيْدِنُ} الْحَبِيبُ فَخَارٌ = {لِأَمِرْكَا} وَقَلْبُهَا لَا يُخَبِّي

ذَاقَتِ الْمُرَّ قَبْلَ تَنْصِيبِ حِبٍّ = هِي تَهْوَاهُ فِي ضَمِيرٍ وَلُبِّ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم{شاعر المائتي معلقة}

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