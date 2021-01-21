جريمة تفجيرات بغداد لم تكن الأولى ولا الاخيرة، نعيم الهاشمي الخفاجي

العراق يشهد صراع مذهبي وقومي منذ يوم ولادة العراق عام ١٩٢١، ماحدث اليوم من مجزرة طائفية حدث مئات المرات بنفس هذه المناطق ببغداد خلفت عشرات آلاف الشهداء، من اوصل ويوصل الانتحارين ناس مشاركون بالحكومة والدولة العراقية، الانفجارات تستهدف تجمعات شيعية وإلا الاعظمية لم تتعرض أسواقها هجمات انتحارية مثل ماتشهد احياء الشيعة، نحن كمكون شيعي نعيش في تيهة أصبح حالنا كمكون بدون قادة بل هذا المكون يقودهم عدد من الحمير، هناك قول ورثناه من أسلافنا( اذا كان الحمار دليل قوم فلا وصلوا ولا وصل الحمار)، أصبح حالنا كحال قوم موسى ع لما انجاهم الله عز وجل من فرعون وبعد أرجلهم لم تجف وجدوا قوم يعبدون عجل فقالوا لموسى ع اجعل لنا إله؟ لازلنا لم ننسى مئات آلاف الشهداء الذين قتلوا بالمخخات والقتل على الهوية، ولازالت مؤامرة وانقلاب وتسليم الموصل وتكريت وتبخر وتهيكل جيشنا المقدام وبفضل فتوى المرجعية افشل الانقلاب بفضل قوات الحشد لكن للأسف ولأسباب انتخابية نرى ونشاهد عناصر مهتوكة الشرف تطالب في تجريد الحشد وفصائله من السلاح؟ ولو كان هؤلاء أذكياء لطالبوا تطبيق النموذج الإسرائيلي المرحب به عربيا نموذج فيلق الاحتياط قوات مسلحة تضم مختلف الصنوف جاهزون عندما يتم استدعائهم، الحشد يمكن أن يخصص له فيلق خاص مستقل يتبع أوامر القائد العام بدون لغوة، سبب توقف الانفجارات سابقا بفضل تطهير حزام بغداد من بؤر الإرهاب ومضاف لذلك كانت هناك مظاهرات تقاد من فلول البعث وبعد فشل خطة المظاهرات بداوا من جديد من إستهداف التجمعات السكانية الشيعية، توقيت الانفجارات بعد تسلم جو بايدن لها دلالة سياسية لمطالب المكون السني في إقليم سني …الخ، ههههه شر البلية مايضحك، أحد اتباع حزب إسلامي شيعي جلب لنا العار يرفع شعارات انتخابية يوم أمس كتب في تويتر يقول(

‏خلق المعادلة الوطنية هو الأهم من معادلة التفاهم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبين الولايات المتحدة الأمريكية… إن كنت وطنيًا فسيتعامل معك الآخرون على أساس ذلك، أما إن انحنى ظهرك للقوى الخارجية فسيركبوك! لأنهم ليسوا منظمات مجتمع مدني بل دول تبحث عن مصالحها. https://t.co/uPNP6kaiR9

شر البلية مايضحك مضى على هذا السوك والكذب ١٧ سنة وتسعة أشهر ومن سيء إلى أسوأ، الحمد لله سلطة أحزاب الشيعة على محافظات الشيعة وبفضل بترول محافظات الشيعة تم رفد الميزانية طيلة السبعة عشر عاما الماضية هي من بترول الشيعة لتذهب إلى شركاؤنا بالوطن وقابلوا ذلك بالمفخخات والقتل والسبي والتهجير والحمد لله لدينا شمال كوردي شبه مستقل ومناطق سنية لم يبق بها ولا شيعي ولامسيحي ولاايزيدي وان بقي وجود شيعي فهو ضمن مناطق مختلطة مع الأكراد والمسيح والايزيديون في المناطق المحاذية للاقليم الكوردي، خذوها مني نعطي صاحب المبادرات سنة سوف تجرى الانتخابات وأيضا نرجع لنفس المحاصصة ويبقى الإرهاب لكن لاعتب على هؤلاء لربما الكثير منهم يشعرون بعقدة العبودية ……….الخ.

الدكتور حيدر اللواتي

‏من الصعب ان تشارك بآرائك حول قضايا وطنية محورية طالما ان هناك من يفسر ملاحظاتك النقدية الموضوعية إهانة والبعض يعتبرها خيانة

بينما هناك من يطرح ذات الملاحظات وبنقد اقوى ومع ذلك ترى الساحات مبسوطة لهم والمنصات تُبرزهم والثناء يُغدق عليهم).

رحم الله شهدائنا شهداء اليوم لاسيما الشهيد علي العاشقي أحد احفاد جدنا محمد العامر الخفاجي والذي استشهد اليوم في تفجيرات اليوم.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

21.1.2021