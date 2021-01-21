صندوق الإسكان يباشر منح قروض البناء للمواطنين بلا فوائد

قال صندوق الاسكان، أمس الاربعاء، إنه بصدد المباشرة باقراض المواطنين من اجل البناء.

وأضاف الصندوق في بيان تلقت (المدى) نسخة، إنه “سيباشر باقراض المواطنين بمبلغ لا يتجاوز عن 75 مليون دينار في بغداد و50 مليون دينار في الاطراف والمحافظات للبناء او إضافة بناء من دون فائدة ولمدة سداد 20 عاما”.

واشار البيان الى ان هذه التسهيلات تقدم مقابل “عمولة إدارية تستوفى لمرة واحدة وقدرها 5٪ وبضمانة العقار نفسه وبكفالة يقبلها الصندوق”.

وأعلنت الحكومة العراقية، الثلاثاء، تفعيل مبادرة البنك المركزي بإقراض المواطنين لبناء وشراء الوحدات السكنية من دون فائدة، بالاضافة الى إقراض رجال الاعمال الصناعيين بفائدة 3% فقط.

وقال المتحدث باسم رئاسة الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم في مؤتمر صحفي أعقب جلسة المجلس، إنه “تم تفعيل اعمال اللجنة المشرفة على قروض مبادرة البنك المركزي الذي قدم تسهيلات للمواطنين”، فيما بين أن من “ضمن هذه التسهيلات هو أن تكون قروض شراء الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية بدون فائدة وبمبلغ 125 مليون دينار عراقي، وبمدة سداد 20 سنة للبنك العقاري”.