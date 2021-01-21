عاجل.. عالية نصيف: النصاب فوزي أكرملي دراغ في قبضة الشرطة التركية والأدلة في الطريق الى أسكي شهير 

أكدت النائبة عالية نصيف أن النصاب فوزي أكرملي دراغ وكيل شركة يونك فاينس كروب تم إيداعه في التوقيف بولاية أسكي شهير، داعية السفارة العراقية في أنقرة الى مطالبة الداخلية التركية بالإبقاء على هذا المحتال في التوقيف الى حين وصول الأدلة التي من المؤمل أن تصل اليوم .

وقالت في بيان اليوم :” ان مدير مكافحة الجرائم الكبرى في العراق أكد أن هذا الشخص (وهو عراقي يحمل الجنسية التركية) تم توقيفه في ولاية أسكي شهير بعد محاصرة منزله من قبل الناس منذ أربعة أيام، وهناك خشية من إطلاق سراحه قبل وصول الأدلة الى مركز الشرطة “.

وأضافت نصيف :” ان الأدلة في الطريق وستصل اليوم إن شاء الله، والمطلوب الآن من السفارة العراقية في أنقرة الطلب فوراً من الداخلية التركية بعدم اطلاق سراحه الى حين وصول الأدلة، مع ضرورة قيام السفارة بمتابعة كافة مجريات القضية لأنها تتعلق بشريحة كبيرة من العراقيين الذين تعرضوا للسرقة والنصب من قبل هذا المحتال الذي قد نستطيع ان نسترجع منه أموال الناس وقد نحصل على معلومات أكثر عن بقية الشبكة التي تشترك معه في النصب الاحتيال “.