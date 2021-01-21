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موجة برد تضرب البلد ودرجات الحرارة تقترب من الصفر مئوية

تضرب موجة باردة البلد منذ مساء يوم امس مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة أكثر. وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في إيضاح تابعته (المدى)

إن “خرائط الطقس تشير إلى انجماد ودرجات حرارة مقاربة للصفر المئوي في مناطق البلاد الشمالية والغربية، وحول الصفر في وسط البلاد”. وأضاف، “تأثرت دول الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان وشمالي السعودية الآن بهذه الموجة لذلك يرجى أخذ الحيطة والحذر”. بدورها، أعلنت شركة موانئ العراق،أن “الحالة الجوية والبحرية المتوقعة خلال الساعات الثمان والأربعين المقبلة ستكون على النحو الآتي: طقس الخميس: بارد وصحو مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة مع غبار مثار بسبب نشاط الرياح السطحية ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق درجات الحرارة: الصغرى 06، العظمى 14. اما يوم الجمعة فان الـطــقــس سيكون باردا وصحوا مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة مع غبار مثار بسبب نشاط الرياح السطحية ودرجات الحرارة مقاربة الى اليوم الخميس، درجات الحرارة الصغرى 04، العظمى 14.

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