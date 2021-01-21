نبأ سار من ديالى بخصوص “انفلونزا الطيور”

اصدر المستشفى البيطري في ديالى، الخميس، نبأ سار حيال انفلونزا الطيور بعد ايام من حالة قلق لدى اصحاب الدواجن.

وقال مدير المستشفى محمود الشمري في تصريح ،ان “20 فرقة تحري جوالة تنشط منذ ايام في كل مناطق ديالى لرصد اي هلاكات غير طبيعية في حقول الدواجن او الاسواق او الارياف للدجاج مع اخذ فحوصات مختبرية”، لافتا الى ان “كل الدلائل تشير الى عدم وجود اي اصابة مؤكدة في كل مناطق ديالى”.

واضاف الشمري،ان “حركة انتقال الدواجن بين اقضية ونواحي ديالى او بين المحافظة والمحافظات المجاورة طبيعية مع اعتماد كتب الفحص الصادرة عن دوائر البيطرة كاجراء وقائي”، مبينا أن “المستشفى وزع ادوات الفحوصات المختبرية في كل فروعه داخل المدن والارياف من اجل استمرار عمليات الفحص الوقائية من خلال الفرق الجوالة”.

وتابع،ان” وزارة الزراعة فرضت حجر لمدة 90 يوما على منطقة البؤرة بانفلونزا الطيور في صلاح الدين وتم احتواء المرض بوقت قصير جدا من خلال اجراءات الوزارة”، مؤكدا أن “الوضع الوبائي في ديالى مطمئن جدا”.

وكانت محافظة صلاح الدين اعلنت قبل ايام تسجيل اول اصابة بانفلونزا الطيور في حقول في اطراف سامراء ما دفع المحافظات المجاورة ومنها ديالى الى اجراءات استثنائية لمنع انتقال الاصابة.