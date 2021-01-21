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وزارة الهجرة تعلن عن عودة ( 242 ) نازحا من مخيم عامرية الفلوجة طوعيا الى مناطقهم

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 اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن  عودة ( 242 ) نازحا كدفعة جديدة من مخيم عامرية الفلوجة في محافظة الانبار الى مناطق سكناهم الاصلية ، ضمن خطة الطوارئ التي تبنتها الوزارة  لإعادة النازحين .

 و ذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع  في الوزارة علي عباس جهاكير انه ” بتوجيه و متابعة من قبل  وزيرة الهجرة و المهجرين السيدة ايفان فائق جابرو ، تم أعادة دفعة جديدة من النازحين بنحو ( 49 ) اسرة  وبواقع ( 242 ) نازحا من مخيم عامرية الفلوجة الى مناطقهم في  ( القائم ، الصكرة ، الفلوجة ، الكرمة ، والسجر )  في محافظة الانبار “.

 وتابع جهاكير أن ” عودة الاسر النازحة جاءت بالتنسيق مع مكتب الوزارة في الرمادي و محافظة الانبار وقيادة عمليات الانبار والجزيرة والبادية ووزارة النقل، وتم نقل امتعتهم وايصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية “.

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