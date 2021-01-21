وزارة الهجرة تعلن عن عودة ( 242 ) نازحا من مخيم عامرية الفلوجة طوعيا الى مناطقهم

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن عودة ( 242 ) نازحا كدفعة جديدة من مخيم عامرية الفلوجة في محافظة الانبار الى مناطق سكناهم الاصلية ، ضمن خطة الطوارئ التي تبنتها الوزارة لإعادة النازحين .

و ذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير انه ” بتوجيه و متابعة من قبل وزيرة الهجرة و المهجرين السيدة ايفان فائق جابرو ، تم أعادة دفعة جديدة من النازحين بنحو ( 49 ) اسرة وبواقع ( 242 ) نازحا من مخيم عامرية الفلوجة الى مناطقهم في ( القائم ، الصكرة ، الفلوجة ، الكرمة ، والسجر ) في محافظة الانبار “.

وتابع جهاكير أن ” عودة الاسر النازحة جاءت بالتنسيق مع مكتب الوزارة في الرمادي و محافظة الانبار وقيادة عمليات الانبار والجزيرة والبادية ووزارة النقل، وتم نقل امتعتهم وايصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية “.