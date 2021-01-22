سلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أخي أستاذ أنور عبد الرحمن المحترم:

أبنائي و أإخوتي القراء الأعزاء:

للأسف بعض البعثيين و ربما آلأذيال الفاسقين قد نشروا مقالا و نسبوه بإسمي و حالياً موجود على موقعكم(صوت العراق) و ربما في مواقع أخرى على الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/2020/12/22/%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%86-2/

و هو ليس لي و إنما تلاعبوا به و خلطوا الحابل بآلنابل و ذيّلوه بإسمي للأسف .. بعد ما إستخدموا عبارات و ألفاظ بذيئة لا تمت بصلة لأخلاقي عقيدتي و فلسفتي الكونية التي تسموا على عقائدهم و عقيدة الناشر المغرض المريض المأزوم المضغوط.. و يا ليته يظهر بإسمه الحقيقي و يناقشني نقاش الشرفاء و الأدباء و السياسيين المحترمين على الأقل .. لكنه ثعلب ماكر و تافه و مختصّ بتزوير الحقائق على ما يبدو للإصطياد في الماء العكر و تشويه سمعتي التي لا يستطيع كل شعوب العالم و حكوماتهم مجتمعين من تشويهها.. لذا أرجو يا أخي أنور العزيز نشر هذا التنبيه و حذف المقال .. ليعلم الناس الحقيقة و شكراً لكم يا صديقي

أخوكم:

العارف الحكيم عزيز حميد مجيد