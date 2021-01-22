الكاظمي: ردنا على من سفك دماء العراقيين سيكون قاسياً

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، أن الرد على من سفك دماء العراقيين سيكون قاسياً.

وقال الكاظمي في تغريدة له على “تويتر”، “أثبت شعبنا صلابة عزيمته أمام الارهاب التكفيري الداعشي”، مؤكداً أن “إرادة الحياة لدى أهلنا وهم يتحدّون الارهاب في مكان جريمة الباب الشرقي الشنعاء كانت رسالة شموخ وبسالة شعبية لانظير لها”.

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وأضاف “ردّنا على من سفك دماء العراقيين الطاهرة سيكون قاسياً ومزلزلاً وسيرى قادة الظلام الداعشي اي رجال يواجهون”.

وشهدت بغداد، اليوم الخميس، تفجيرين انتحاريين في سوق شعبي مكتظ في ساحة الطيران وسط بغداد، اسفرت عن 32 قتيلا و110 جرحى.