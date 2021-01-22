حزب الله اللبناني يعلق على احداث ساحة الطيران

ادان حزب الله اللبناني التفجير الإرهابي المزدوج الذي أدى إلى سقوط ‏عشرات الشهداء والجرحى في سوق الباب الشرقي وسط العاصمة بغداد، لافتا الى انه من المريب عودة التفجيرات إلى الساحة العراقية بعد ‏تصاعد المطالبة الشعبية والرسمية بخروج قوات الأميركية من العراق.

وقال الحزب في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه انه “يدين بشدة التفجير الإرهابي المزدوج الذي ضرب العاصمة العراقية بغداد وأدى إلى سقوط ‏عشرات الشهداء والجرحى في سوق شعبي مكتظ بالمواطنين‎”.

واضاف التحالف انه “من المريب حقاً عودة التفجيرات إلى الساحة العراقية بعد فترة من الهدوء والأمن خصوصا مع ‏تصاعد المطالبة الشعبية والرسمية بخروج قوات الاحتلال الأميركي من العراق، والتي قابلتها ‏واشنطن بفرض المزيد من العقوبات على هيئة الحشد الشعبي وقادتها الأعزاء لكشف البلاد مجدداً ‏أمام تنظيم داعش الوهابي وغيره من الإرهابيين‎”.

مشيرا الى ان “الرد على هذه الجريمة الوحشية هو بيقظة العراقيين ووحدتهم وتمسكهم بحريتهم واستقلالهم ‏ورفضهم للاحتلال الأميركي ومواصلة جهودهم الجبارة في ملاحقة التنظيمات الإرهابية وفلولها من ‏بلادهم‎”.