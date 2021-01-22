Posted on by

حزب الله اللبناني يعلق على احداث ساحة الطيران

ادان حزب الله اللبناني التفجير الإرهابي المزدوج الذي أدى إلى سقوط ‏عشرات الشهداء والجرحى في سوق الباب الشرقي وسط العاصمة بغداد، لافتا الى انه من المريب عودة التفجيرات إلى الساحة العراقية بعد ‏تصاعد المطالبة الشعبية والرسمية بخروج قوات الأميركية من العراق.

وقال الحزب في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه انه “يدين بشدة التفجير الإرهابي المزدوج الذي ضرب العاصمة العراقية بغداد وأدى إلى سقوط ‏عشرات الشهداء والجرحى في سوق شعبي مكتظ بالمواطنين‎”.

واضاف التحالف انه “من المريب حقاً عودة التفجيرات إلى الساحة العراقية بعد فترة من الهدوء والأمن خصوصا مع ‏تصاعد المطالبة الشعبية والرسمية بخروج قوات الاحتلال الأميركي من العراق، والتي قابلتها ‏واشنطن بفرض المزيد من العقوبات على هيئة الحشد الشعبي وقادتها الأعزاء لكشف البلاد مجدداً ‏أمام تنظيم داعش الوهابي وغيره من الإرهابيين‎”.

مشيرا الى ان “الرد على هذه الجريمة الوحشية هو بيقظة العراقيين ووحدتهم وتمسكهم بحريتهم واستقلالهم ‏ورفضهم للاحتلال الأميركي ومواصلة جهودهم الجبارة في ملاحقة التنظيمات الإرهابية وفلولها من ‏بلادهم‎”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close