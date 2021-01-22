روسيا تدين بحزم الهجوم الارهابي “الوقح” في بغداد

دانت وزارة الخارجية الروسية، العلمية الإرهابية في العاصمة العراقية بغداد، التي أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة أكثير من 100 شخص بجروح.

وجاء في بيان الخارجية بهذا الصدد، اليوم الخميس: “ندين بحزم هذا الهجوم الإرهابي الوقح الهادف إلى زعزعة الاستقرار في العراق الصديق، ونعبر عن التضامن مع العراق قيادة وشعبا في محاربة الإرهاب بشتى أشكاله”.

وأضافت الخارجية الروسية: “نؤكد أهمية تنشيط الجهود الدولية المشتركة الرامية إلى التصدي لهذا الخطر العالمي بلا هوادة وبشكل فعال، بغض النظر عن الشعارات التي يتستر بها أتباعه ورعاته”.