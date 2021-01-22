سلامات يا عراق الكرم

نبيل محمد سمارة

نتمنى على الله – سبحانه – ان تكف التفجيرات , وان يظل العراق صامدا , راسخ القدمين . نتمنى ان يظل الشارع العراقي امنا مطمئنا . نتمنى ان يكون العراقي صافي الذهن , مطمئنا وان يعود الى ( عياله ) موفورا بالصحة والعافية .

فلقد بات الفرد فينا غير واثق , هل سيعود الى اهله او انه سيكون فحمة على قارعة الطرق مثلما حصل اليوم في سوق ( البالات) . فما ذنب الذين يذهبون الى السوق يتبضعون ثم لا عودة بعدها ؟ .

محزن والله في بلد كالعراق شهد له بالخيرات وبسخاء اليد والخير العميم ان يكون كبش فداء لكل من هب ودب ! . فيا عراقي العظيم ستظل اصيلا كريما رغم ما جرى لك .

سيظل الكبرياء حليفك , يسري في عروقك ,مهما كانت المحن شديدة , فانت الواهب والواهب لكل الشعوب بسخاء الواهبين .

فيا عراقنا العظيم .. انهض .. فلا كبوة للجياد الاصيلة .. فستظل كريما

وان والله لمنتصرون