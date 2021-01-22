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مجلس عزاء والفاتحة على روح فقيد الكره العراقيه ..الكابتن انور مراد..اليوم

مجلس عزاء والفاتحة على روح فقيد الكره العراقيه ..الكابتن انور مراد..اليوم

ستقام مجلس الفاتحة على حدائق نصب الشهيد الفيلي في جانب الرصافة من بغداد.اليوم الجمعة المصادف 22‏/01‏/2021 من الساعة الثانية ظهرا الى الساعة الخامسة مساءا ..ستقام مجلس الفاتحة في حسينية الاحمدي للكورد الفيليه في منطقة عكد الاكراد.. رحم الله فقيد الكره العراقية الكابتن انور…. نتقدم إليكم والى العائلة بأحر التعازي راجين من العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته،وإنا لله وإنا إليه راجعون

انور عبد الرحمن

الجمعة المصادف 22‏/01‏/2021

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