نص برقية أمير الكويت الى رئيس الجمهورية بفاجعة ساحة الطيران

تلقى رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الجمعة، برقية تعزية من أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، على خلفية التفجير المزدوج في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد، والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان أن الرئيس برهم صالح، تلقى برقية تعزية من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، معزياً بضحايا التفجيرين اللذين استهدفا ساحة الطيران ببغداد، ومعبراً عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة للحادثين، مؤكداً وقوف الكويت مع العراق في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية.

وفي ما يلي نص البرقية:

“فخامة الأخ الرئيس د. برهم أحمد صالح

رئيس جمهورية العراق الشقيق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تابعنا بتأثر نبأ سقوط العديد من الضحايا والمصابين جراء عملية التفجيرين الذين وقعا وسط العاصمة بغداد.

وإننا إذ نعبر لكم عن استنكار دولة الكويت وادانتها الشديدة لهذين العملين الذين استهدفا أرواح الأبرياء الأمنيين وزعزعة الأمن والاستقرار في البلد الشقيق، لنؤكد موقف دولة الكويت الرافض للإرهاب وبكافة أشكاله وصوره، وتأييدها لكل ما يتخذه البلد الشقيق من إجراءات لمواجهة مثل هذه الأعمال الإجرامية.

معربين لفخامتكم وللشعب العراقي الشقيق عن أحر التعازي وأصدق المواساة بهذا المصاب، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أسرهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وتقبلوا فخامتكم خالص التقدير.

نواف الأحمد الجابر الصباح

أمير دولة الكويت