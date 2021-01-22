وفد من الفرع الخامس للـ(ح.د.ك) يتفقد جرحى تفجيرات بغداد الإرهابية

تفقد وفد من الفرع الخامس للحزب الدیمقراطي الكوردستاني يرافقه النائب “آزاد حميد شفي”، بعد ظهر اليوم الخميس، الجرحى الراقدين في مشافي مدينة بغداد الذين اصيبوا في التفجيرات التي استهدفت المواطنين العزل في العاصمة بغداد و اطلع عن كثب على الأوضاع الصحية للجرحى للإطمئنان على صحتهم، متمنياً لهم الشفاء العاجل.

و من جانبهم اعرب عوائل و ذوي الجرحى عن شكرهم وتقديرهم لزيارة وفد الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني، مثمنين الموقف الإنساني لحكومة إقليم كوردستان والتي تركت الأثر الطيب في نفوس الجرحى وعوائلهم.

و في الختام تقدمت عوائل الجرحى ببالغ الشكر و التقدير لرئاسة إقليم كوردستان و حكومة الاقليم لتضامنهما مع عوائل الضحايا و استعداد مستشفيات إقليم كوردستان لأستقبال الجرحى وتقديم الخدمات الطبية لهم.