اطلاق مشروع لدعم قطاع الزراعة ومربي الجاموس في ذي قار بالتعاون مع منظمة الغذاء والزراعة الفاو FAO

.الناصرية /حسين باجي الغزي .

السبت 23-1-2021-6:44.

أطلقت ذي قار مشروعا تنمويا للقطاع الزراعي، والثروة الحيوانية في المحافظة بالتعاون مع المنظمة الدولية للأغذية والزراعة الفاو FAO للنهوض بالقطاع الزراعي وتنمية الثروات الحيوانية في المحافظة ويهدف لتمكين صغار المزارعين ومربي الثروة الحيوانية من تحسين الإنتاجية الحيوانية و الزراعية وبالأخص توليد الدخل في سلاسل القيمة ذات الأولوية لمحصول الطماطم والتمور وتعزيز الموارد في الأراضي والمياه والتنوع البيولوجي .

واعلن محافظ ذي قارناظم الوائلي أن لقاءا مع وفد المنظمة الدولية بحث فيه التعاون الفني والعلمي وسبل للنهوض بالقطاع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية في المحافظة، وقد أبدت هذه المنظمة استعدادها ورغبتها بتنمية هذه القطاعات المهمة”….

وأضاف الوائلي أنه ” تم تحديد السابع والعشرين من هذا الشهر موعدًا لإطلاق المشروع الداعم لمربي حيوان الجاموس في قضاء الجبايش، ومنتجي الطماطم وأصحاب بساتين النخيل كسلسلة للمنتجات الزراعية وستكون الإدارة المحلية داعمة لهذه المبادرات، وستسهم في إنجاحها بشكل يضمن انعكاسها ايجاباً على هذا القطاع في القريب العاجل”….

وبين أن ” المشروع سيتضمن الدعم والتدريب وأحلال التقنيات الحديثة، فضلاً عن دعم المزارعين بالآليات الحديثة خصوصاً مزارعي النخيل ومنتجي محصول الطماطم، وسيكون لمدة ثلاث أشهر، وتتضمن تقييم الاحتياجات، وتليها مرحلة تحديد نوع الدعم المطلوب، وتقديم الاحتياجات، مما سيسهم في زيادة انتاج الحليب وزيادة الانتاج في محصول الطماطم وكذلك زيادة انتاج التمور”، لافتاً الى أن ” المشروع سيشمل محافظات البصرة وميسان بالإضافة الى محافظة ذي قار”.

وتكون وفد منظمة الغذاء والزراعة ، برئاسة الدكتور صلاح الحاج حسن وبحضور السيد مدير زراعة ذي قار الدكتور صالح هادي فرهود.

وحضر اللقاء، النائب الاول لمحافظ ذي قار السيد حازم الكناني ، ومستشار محافظ ذي قار لشؤون الخدمات، السيد واثق الجوراني، ومستشار المحافظ للشؤون الزراعية والدكتور الاستاذ خالد الفرطوسي ممثل منظمة الفاو ، فضلاً عن مدير زراعة المحافظة وعدد من المسؤولين المحليين.

أنتهى .