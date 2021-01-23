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الداخلية: داعش مازال موجودا ويمتلك خلايا نائمة

اكد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، ان تنظيم داعش الارهابي مازال موجودا ويمتلك خلايا نائمة.

وقال المحنا في لقاء متلفز ان “تفجير الطيران لن يكون له الأثر الكبير على حياة البغداديين”، مبينا:” نمتلك ما يكفي من العدة والعدد لحماية العراقيين”.

واضاف ان “الأمور طبيعية في بغداد ولن يحدث قطع في الشوارع”، لافتا الى ان “التحقيقات بشأن اعتداء ساحة الطيران في بغداد ستكون سرية ولن تعلن حاليا”.

وتابع أنه “لم يتم تحديد جنسية الانتحاري إلى الآن”، موضحا ان “تفجير ساحة الطيران لن يتكرر في مكان آخر من بغداد”.

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