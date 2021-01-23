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القانونية النيابية: مستعدون لتعديل قانون الانتخابات

أعلن نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي، اليوم الجمعة، استعداد البرلمان اجراء تعديل على قانون الانتخابات بشرط ان لايمس التعديل النظام الانتخابي والدوائر المتعددة.

وأوضح الغزي في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، ان “مجلس النواب مستعد لتعديل قانون الانتخابات اذا رغبت السلطة التنفيذية بذلك وقامت بالتنيسق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بهذا الخصوص”، مشيرا الى انه “يجب ان لايمس تعديل قانون الانتخابات النظام الانتخابي والدوائر المتعددة”.

واضاف ان “الحكومة ورئاسة الجمهورية ومفوضية الانتخابات لم تبد حتى الان اي رغبة بتعديل قانون الانتخابات، وان المقترحات التي وصلت الى مجلس النواب كانت تتعلق بالدوائر المتعددة فقط”، معربا عن اعتقاده ان “مجلس النواب لن يقوم بأي تعديل بقانون الانتخابات ان لم يأت التعديل من السلطة التنفيذية”.

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