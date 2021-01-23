المالية النيابية: التصويت على الموازنة خلال أسبوع أو أسبوعين

أكدت اللجنة المالية النيابية اليوم الجمعة، ان التصويت على موازنة العام الحالي سيكون خلال اسبوع أو اسبوعين.

وقال عضو اللجنة النائب احمد حمه في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن “اللجنة اجرت قراءة تفصيلية وتحليلية للمواد الموجودة في الموازنة وسيتم اتفاق جميع الوزارات والهيئات والمحافظين لدراسة البيانات والتخصيصات”.

واضاف حمه أن “اللجنة المالية وصلت الى النهايات لرفع قانون الموازنة الى مجلس النواب للتصويت عليه”، لافتا الى انه “سيتم التصويت على الموازنة داخل اللجنة خلال الاسبوعين او الاسبوع المقبل”.

وتابع أن “اللجنة تدرس حاليا جميع المواد في الموازنة من المادة الاولى الى المادة 58″، مبينا ان “اللجنة درست موضوع موازنة المحافظات، وبما ان مجلس المحافظات لا يوجد في القانون فقد تم وضع بدائل للتصديق على مشاريع المحافظات”، مؤكدا ان “اللجنة لم تتفق او تصوت حتى الان على هذه البدائل والموضوع في طور المناقشة والتعديل”.

ولفت الى أن “اللجنة لم تناقش مسألة العقود لكنها قامت بدراستها وتحتاج الى تخصيصات وتم استضافت وزير المالية لمناقشته بشأن امكانية الوزارة المالية توفير تخصيصات لقرار (315) الخاص بالعقود واللجنة تنتظر جواب وزارة المالية بشأن هذا الموضوع”.