حقيقة إلغاء أولمبياد طوكيو 2021!

فاجأت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية العالم صباح الجمعة في نشرها تقرير أكدت من خلاله توصل الحكومة اليابانية إلى ضرورة إلغاء أولمبياد طوكيو نهائياً، على أن تطلب استضافة الحدث عام 2032.

مصدر في الحكومة اليابانية لم يذكر اسمه أكد لصحيفة “تايمز” أن أولمبياد طوكيو محكوم عليها بالفشل وأن اليابان تبحث الآن إلغاء البطولة مع حفظ ماء الوجه لكي تطالب من جديد بتنظيم المسابقة في وقت آخر.

الرد على تلك الأنباء جاء بشكل عاجل من قبل شبكة “سي إن إن” التي أكدت أن الحكومة اليابانية عازمة على إقامة أولمبياد طوكيو وأن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا أكد عزمه على إقامة الأولمبياد وأن الاجتماعات مستمرة لضمان قدرتهم على المضي قدماً مع تنفيذ الإجراءات الوقائية.

وقررت اليابان إقامة مؤتمر صحفي عاجل نفى من خلاله مانابو ساكاي المتحدث باسم الحكومة تقارير إلغاء أولمبياد طوكيو بينما قال الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية الأسترالية، مات كارول: “هذه الشائعات تتسبب في قلق الرياضيين، أولمبياد طوكيو قائمة. والشعلة سيتم إشعالها في 23 يوليو 2021”.

يوريكو كويكي حاكمة طوكيو تحدثت للتلفزيون الياباني: “لا يوجد أي حديث عن إلغاء أو تأجيل أولمبياد طوكيو ونرفض ما ذُكر عن ذلك ويُنتظر أن تقام أولمبياد طوكيو في الفترة من 23 يوليو حتى 6 أغسطس العام الجاري”.

اليابان أعلنت حالة الطوارئ بسبب موجة جديدة من الإصابة بعدوى فيروس كورونا لكن اللجنة المنظمة للأولمبياد أكدت أن الحكومة في اليابان تنوي إقامة البطولة في موعدها كما نشرت اللجنتان الأولمبيتان الأمريكية والكندية على “تويتر” أنهما لم تحصلا على أي معلومات بشأن عدم إقامة الأولمبياد.

وبحسب صحيفة أساهي اليابانية فإن اليابان قررت غلق حدودها أمام غير المقيمين من الأجانب بسبب الزيادة الأخيرة في أعداد المصابين بالعدوى كما تم إعلان حالة الطوارئ في طوكيو وعدد من المدن الأخرى.

عدد المصابن بفيروس كورونا في اليابان بلغ 352 ألفاً و 128 شخصاً حتى الساعة 7:30 صباح الجمعة بتوقيت طوكيو، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز بينما بلغ عدد الوفيات في البلاد 4872 حالة، وتعافى 273 ألفاً و31 شخصاً بعد مرور 52 أسبوعاً منذ تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في اليابان.