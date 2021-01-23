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عالية نصيف تكشف عن شبهات فساد في تعاقدات مدير حقل السيبة النفطي

طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء ووزير النفط ولجنة أبو رغيف بفتح تحقيق حول شبهات فساد في تعاقدات مدير حقل السيبة النفطي، مؤكدة أنها ستعلن اسماء أصحاب النفوس الضعيفة من (الشخصيات الرقابية) الذين قاموا مؤخراً بالتستر على تعاقداته .

وقالت في بيان اليوم :” أن هناك شبهات فساد حول قيام مدير حقل السيبة بإحالة العقود بطريقة شكلية الى شركة (قوة الصخرة) بملايين الدولارات، وتم استدعاؤه بشكل رسمي في لجنة النزاهة النيابية وهناك قضايا ضده في القضاء “.

وأضافت :” نتحداه أن يوضح أمام الرأي العام حقيقة علاقته بشركة قوة الصخرة وهل هي تعود له أم أنه شريك فيها؟ ومن هو المسؤول عن العقود التي تمنح من قبل شركة كويت انرجي و الشركة الصينية في البلوك التاسع؟ “.

وبينت نصيف :” من المؤسف أن البعض من (الشخصيات الرقابية) استسلموا لمغريات المال وقاموا بلملمة القضية، وهؤلاء سيتم الكشف عن أسمائهم وصفاتهم الوظيفية لاحقاً، علماً بأنهم جعلوه مسنوداً حتى تمادى في غيه وفساده ” ، مطالبة رئيس الوزراء ووزير النفط ولجنة أبو رغيف بتشكيل لجنة بإشرافهم للتحقيق في القضية واستعادة ملايين الدولارات إلى خزينة الدولة .

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