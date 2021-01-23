قبضنا على المقتول … و هرب القاتل
و إلى إنفجار آخر …
تشييع الشهداء ،
ثم تقام الفواتح …
ترملت الزوجات المنكوبات …
تيتم الأطفال الأبرياء …
العوز و الفقر و الحاجة ،
و الألم الممزوج بالحسرة و الحزن ….
صدرت بيانات كثيرة : ندين ، و نستنكر ، و نحتج ، و نطالب ،
و العجيب الغريب …. ان المسؤولين هم انفسهم هم يطالبون
و ماذا بعد …
رأيت تنظيف مكان الإنفجار اليوم الخميس 21/1/21 في ساحة الطيران في بغداد ، من قبل عمال النظافة
معنى ذلك :
أن القضية و القتل و التفجيرات سوف يطويها النسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
بانتظار تفجير جديد ….
و قتل ، و ترمل ، و يتم ، و الم جديد …
و لا يزال المجرمون أحياء .. آمنين ، و تدفع لهم الدولة مخصصات ، و عندهم تلفونات … و أجهزة التدفئة في الشتاء ، و التبريد في الصيف …
و لا ينقطع عنهم الكهرباء … ..
و لكن المواطن في خطر الموت …
أيها العراقي … لا زلت َ في دائرة الخطر ..
ايتها العراقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية
مصيرُك ِ و مصير عائلتك ِ مُهدد ….مُهدد
و إلى تفجير قادم ….
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لندن
كانون الثاني 2021