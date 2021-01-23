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قبضنا على المقتول … و هرب القاتل

قبضنا على المقتول … و هرب القاتل

و إلى إنفجار آخر …

تشييع الشهداء ،

ثم تقام الفواتح …

ترملت الزوجات المنكوبات …

تيتم الأطفال الأبرياء …

العوز و الفقر و الحاجة ،

و الألم الممزوج بالحسرة و الحزن ….

صدرت بيانات كثيرة : ندين ، و نستنكر ، و نحتج ، و نطالب ،

و العجيب الغريب …. ان المسؤولين هم انفسهم هم يطالبون

و ماذا بعد …

رأيت تنظيف مكان الإنفجار اليوم الخميس 21/1/21 في ساحة الطيران في بغداد ، من قبل عمال النظافة

معنى ذلك :

أن القضية و القتل و التفجيرات سوف يطويها النسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

بانتظار تفجير جديد ….

و قتل ، و ترمل ، و يتم ، و الم جديد …

و لا يزال المجرمون أحياء .. آمنين ، و تدفع لهم الدولة مخصصات ، و عندهم تلفونات … و أجهزة التدفئة في الشتاء ، و التبريد في الصيف …

و لا ينقطع عنهم الكهرباء … ..

و لكن المواطن في خطر الموت …

أيها العراقي … لا زلت َ في دائرة الخطر ..

ايتها العراقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية

مصيرُك ِ و مصير عائلتك ِ مُهدد ….مُهدد

و إلى تفجير قادم ….

#الدكتور_صاحب_الحكيم

لندن

كانون الثاني 2021

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