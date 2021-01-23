قيادي كردي يكشف عن حل وحيد لإيقاف القصف التركي

كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، اليوم الجمعة، عن حل وحيد للخروج من أزمة القصف التركي المتكرر على مناطق شمال العراق، مؤكداً أن وفداً من شخصيات كردية وايزيدية سيزور بغداد غداً للتفاوض بشأن سنجار.

وقال سلام إن “الخلاص من تكرار العمليات العسكرية التركية المنتهكة لسيادة البلاد يكمن في توحيد الإرادة السياسية عبر تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي”.

وأضاف، أن “التفرق بين القوى السياسي كان وما زال السبب الأساسي في تدخل الدول الأجنبية في شؤون العراق الداخلية”، محذرا من استمرار التوغل التركي في المناطق العراقية، قائلًا إن “القوات التركية إذ ما دخلت منطقة ما فأنها لن تخرج منها بسهولة”.

وفي سياق آخر، أشار سلام، إلى إن “وفداً يضم شخصيات كردية وايزيدية ومن أقليات أخرى سيزور بغداد يوم غد السبت، لغرض التفاوض حول الأوضاع في قضاء سنجار، والمادة 140”.