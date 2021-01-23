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مدير صحة الكرخ يحصل على الشخصية الأبرز في مجال “الصحة” لعام 2020

مدير صحة الكرخ يحصل على الشخصية الأبرز في مجال “الصحة” لعام 2020

محمد وذاح

حصل مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ، الدكتور (جاسب لطيف علي الحجامي)، على الشخصية الأبرز والأفضل في مجال (الصحة) لعام 2020 من قبل مؤسسة المساء الدولية للإعلام والصحافة.

وجاء تكريم الحجامي لدورهِ البارز والمميّز والملاكات الطبية والصحية، في التصدي لفايروس كورونا منذ بدء تسجيل الاصابات بالجائحة بالعراق في شهر مارس/آذار من العام 2020 الماضي والى اليوم، والذي أقيم ضمن أحتفال عام أقامته المؤسسة وحضره جمع كبير من الشخصيات الفنية والثقافية والإعلامية والأمنية وكرمت فيه الشخصيات المتميزة لعام ٢٠٢٠.

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