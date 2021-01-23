يجب تعويض عائلات ضحايا ساحة الطيران وباب الشرقي المنكوبين بفقدان معيلهم

بقلم مهدي قاسم

ثمة احتمالات قوية تُشير إلى أن أغلب ضحايا الإرهاب الداعشي في ساحة الطيران وباب الشرقي كانوا من كسبة وفقراء يكسبون رزقهم اليومي من عرق جبينهم كباعة يبيعون مختلف بضائع وسلع قابلة للبيع ، وهم يبذلون جهدهم من خلال ذلك إعالة أفراد عائلاتهم على قلة ما يكسبونها من رزق زهيد وتعب كثير وصبر طويل ، وهوالأمر الذي يعني أنه بمقتل هؤلاء الضحايا تكون أفراد عائلاتهم ـ( حيث جلهم من أطفال صغار) قد فقدوا معيلهم الوحيد .. ويصبحون مهددين بالعوز والحرمان المطلقين ..

وبما أن الدولة أو الحكومة هي المسؤولة أمام الدستور والقانون لتوفير الحماية الأمنية لهم و حماية وضمانة سلامة حياتهم ، و حيث فشلت الحكومة أو الدولة في تحقيق ذلك ، إلى حد فقدوا حياتهم بسبب الإهمال الأمني الواضح من قبل السلطات المعنية والمسؤولة عن حياتهم كمواطنين عراقيين ، فمن هنا يتحتم على الدولة ــ وفي كل الأحوال ــ ومن خلالها على الحكومة بالدرجة الأولى أن تقوم بتقديم تعويضات مادية كبيرة ومعنوية واعتبارية مهمة ، لتكون بمثابة تعويض دائم عن هذه الإعالة التي اصبحت مفقودة أو منتهية بعد مقتل هؤلاء الضحايا رغما على إرادتهم ..

حيث يجب ــ وفق تصورنا ــ أن تُقدم هذه التعويضات على شكل معونات مادية دائمة ، على شكل مرتب شهري ، عبر شبكات الضمان الاجتماعي للأطفال الصغار والصبيان، ما تحت سن الثمانية عشر ، والذين لا زالوا يدرسون في المدارس أوغير قادرين على العمل ، وكذلك للزوجات المترملات اللواتي هن عبارة عن ربات بيت لا يجدن أية مهنة أو عمل ، وكذلك تقديم مبالغ مالية كافية لعائلات أخرى التي تريد أوترغب القيام بمشاريع استثمارية أو تجارية معينة حسب تصورها ورغبتها في ذلك ..

وإذا كان ما من مبلغ مالي ، مهما كان كبيرا أن يكون تعويضا كاملا عن أرواح بشر غالين عند ذويهم وأحبابهم ، ومع ذلك فلابد من توفير عيش كريم لهم جميعا ـــ ولو بحده الأدنى ـــ نقصد لأهالي الضحايا المنكوبين ..

يجب على الحكومة أن تفكر بهذا الاقتراح بشكل جدي وتأخذه بنظر الاعتبار وأن تقوم بإجراءات ملموسة على ضوء ذلك في غضون الأسابيع والشهور القادمة ..