آسايش PYD يفرج عن مدرسين كورد اعتقلتهم في الدرباسية

أطلقت قوات الآسايش التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD ، ، السبت ، سراح 7 مدرسين كورد كانت قد اعتقلتهم يوم الثلاثاء الماضي في بلدة الدرباسية في غربي كوردستان (كوردستان سوريا) على خلفية إعطائهم دورات خاصة في مناهج الحكومة السورية للطلاب الكورد.

وقال مصدر كوردي مطلع ، إن ” قوات الآسايش أفرجت عن المدرسين:

عبدالحميد عليكو

إدريس شريف

الأستاذ محمد سليمان

الأستاذ دليل شيخموس

الأستاذ إدريس عليكو

الأستاذ إبراهيم سليمان

الأستاذ عبد الخالق خضر”.

وأضاف أن ” قوات الآسايش لم تفرج بعد عن المدرسين جهاد و ونظام الدين عليكو المعتقلين على خلفية المشاركة في مظاهرة لطلاب وذوي المدرسين المعتقلين التي كانت قد خرجت للمطالبة بالإفراج عن المدرسين”.

وكان المجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS قد أدان بشدة اعتقال المدرسين ، قائلاً انه ” يناقض التفاهمات الأولية بين المجلس وقيادة (قسد) بترك الخيار للطلبة والأهالي بدراسة المنهاج الذي يرغبون به وتسهيل فتح المعاهد والدورات الخاصة في منهاج الدولة لحين الاتفاق على منهاج معترف به من قبل اليونيسيف”.

وطالب المجلس ” بالإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين وتقديم الاعتذار لهم ” .