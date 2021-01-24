الحشد الشعبي يعلن تفاصيل جديدة عن الهجوم الإرهابي شرق صلاح الدين

🔹ارسل الفوج الثالث باللواء 22 بالحشد الشعبي، السبت، تعزيزات عسكرية لاسناد ابطال الفوج السادس باللواء 22 الذي تعرض قاطعه لهجوم “داعشي” إرهابي غادر شرق صلاح الدين.

🔹وماتزال قوات اللواء 22 بالحشد الشعبي تتصدي للهجوم الإرهابي الذي قام به فلول “داعش” الإرهابي في جزيرة العيث شرق صلاح الدين، مساء اليوم، كما لايزال ابطال اللواء 22 يرابطون في مواقعهم.

🔹ولقد كان الهجوم الإرهابي يستهدف أبناء المنطقة من المدنيين، الا ان ابطال الحشد الشعبي كانوا بمثابة دروع بشرية من اجل حمياتهم.

🔹وتأكد لنا مقتل واصابة عدد من “الدواعش” الإرهابيين، بالإضافة الى وقوع ضحايا في صفوف قوات اللواء 22 بالحشد الشعبي، وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل لاحقا.

هيئة الحشد الشعبي

مديرية الإعلام

23/1/2021