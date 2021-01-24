دهوك: ترخيص أكبر مشروع لتربية الأبقار على مستوى كوردستان والعراق

ضمن إطار تطوير قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، منحت مديرية استثمار دهوك رخصة إنشاء أكبر مشروع لتربية الأبقار على مستوى إقليم كوردستان والعراق، من قبل شركة خاصة محلية.

كردو إحسان، مدير استثمار دهوك أفاد اليوم : «إن إنشاء أكبر مشروع لتربية الأبقار على مستوى إقليم كوردستان والعراق يعد أحد المشاريع الاستراتيجية التي ستعزز الإنتاج المحلي وتؤمن حاجة السوق من منتجات الألبان».

وأوضح أن المشروع سينفذ من قبل شركة خاصة محلية على مساحة ألف دونم، وبكلفة 40 مليون دولار.

وأكد إحسان، أن «هذا المشروع هو الأول من نوعه لتربية الأبقار الهولندية، وسينفذ بدعم فني من هولندا».

وأشار إلى أن العمل في المشروع سيستكمل خلال عامين، وسيؤمن منتجات الحليب والألبان والأجبان لجميع محافظات كوردستان والعراق.