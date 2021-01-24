ضرغام صبحي يعتبر فوزه بجائزة الأفضل جهدا مشتركا مع زملاءه اللاعبين

اعتبر حارس مرمى نادي كربلاء ضرغام صبحي ، الجمعة، أن فوزه للمرة الثالثة كأفضل لاعب في المباراة جهدا مشتركا مع زملاءه اللاعبين، مبينا أن فوزه مهم إلا ان تأهل نادي كربلاء للادوار المقبلة أهم بكثير، فيماأكد أن النادي قادر على تجاوز الصعاب وتحقيق الإنجاز . وقال ضرغام صبحي إن ” فوزي للمرة الثالثة كأفضل لاعب في المباراة جهدا مشتركا مع زملائي اللاعبين الذين قدموا أداء جماعيا وتمكنوا من التاهل”، مبينا أن “الفوز بجائزة الأفضل مهم للاعب ويزيد من معنوياته وإندفاعه إلا أن الأهم من ههذا ان يحقق نادي كربلاء الإنجاز ويفرح الجمهور الرياضي الذي آزرنا بقوة”.