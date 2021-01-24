ضرغام صبحي يعتبر فوزه بجائزة الأفضل جهدا مشتركا مع زملاءه اللاعبين

اعتبر حارس مرمى نادي كربلاء ضرغام صبحي ، الجمعة، أن فوزه للمرة الثالثة كأفضل لاعب في المباراة جهدا مشتركا مع زملاءه اللاعبين، مبينا أن فوزه مهم إلا ان تأهل نادي كربلاء للادوار المقبلة أهم بكثير، فيماأكد أن النادي قادر على تجاوز الصعاب وتحقيق الإنجاز . وقال ضرغام صبحي إن ” فوزي للمرة الثالثة كأفضل لاعب في المباراة جهدا مشتركا مع زملائي اللاعبين الذين قدموا أداء جماعيا وتمكنوا من التاهل”، مبينا أن “الفوز بجائزة الأفضل مهم للاعب ويزيد من معنوياته وإندفاعه إلا أن الأهم من ههذا ان يحقق نادي كربلاء الإنجاز ويفرح الجمهور الرياضي الذي آزرنا بقوة”.