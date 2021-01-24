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عمليات الأنبار: القبض على 14 مطلوباً وتدمير 3 مضافات لتنظيم داعش

عمليات الأنبار: القبض على 14 مطلوباً وتدمير 3 مضافات لتنظيم داعش

أعلن قائد عمليات الأنبار، ناصر الغنام، اليوم الأحد عن إلقاء القبض على 14 مطلوبا وتدمير 3 مضافات لتنظيم داعش في المحافظة.
وقال الغنام، في بيان  إنه “بجهود كبيرة واعتماداً على الجهد الاستخباراتي لعمليات الانبار والوكالات الامنية العاملة بإمرتنا اكملت قطعاتنا عملية ضمن قاطع العمليات اشتركت فيها وحدات من الفرقة 1 والفرقة 10 ولواء المغاوير واثمرت عن اعتقال 8 إرهابيين وفق المادة 4 ارهاب وايضاً 10 متهمين بمواد المخدرات”.
وأضاف أنه “تم العثور على 3 مضافات وتدميرها بعد أن تم استهدافها من قبل القوات المنقولة بالطائرات السمتية في عمق صحراء الانبار”.
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