قريباً ولأول مرة ستقوم آسیاسیل بإطلاق الجیل الرابع الـ”4G” في جمیع أنحاء العراق

في غضون الأسابیع القادمة سیکون الجیل الرابع للإنترنت الـ”4G” متوفراً لأول مرة في کافة انحاء العراق لمستخدمي الهواتف النقالة.

قامت شرکة آسیاسیل في عدة منشورات لها عبر حساباتها و صفحاتها الرسمیة علی شبکات التواصل الإجتماعي بإعلام المواطنین فیما اذا کانوا مستعدین للجیل الرابع G_LTE4، حیث یمنکهم التأکد من ذلك عن طریق الإتصال بالرمز القصیر #393* ومن ثم یتم اشعارهم من خلال رسالة نصیة قصیرة أو عن طریق تطبیق آسیاسیل فیما اذا کانت: اولاً، شریحة الـ SIM الخاصة بهم متوافقة مع الـ “4G”، ثانیاً، فیما اذا کان هواتفم النقالة متوافقة مع الـ “4G”.

کما اشارت شرکة آسیاسیل إلی ان في حال عدم توافق شریحة الـ SIM مع الجیل الرابع الـ”4G”، فإن بإمکان المشترکین استبدال شرائحهم مجاناً وبسهولة في کافة نقاط بیع آسیاسیل.

تم اطلاق الجیل الرابع الـ”4G” لأول مرة في الولایات المتحدة حیث تصل سرعتها إلی عشرات اضعاف سرعة الجیل الثالث “3G”.