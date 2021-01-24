متنبئون جويون: موجة البرد ستنتهي منتصف الأسبوع

تشير التنبؤات الجوية، إلى استمرار موجة البرودة طوال نهار اليوم الاحد مع استمرار درجات الحرارة بالانخفاض. وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في إيضاح تابعته (المدى) إن “خرائط الطقس تشير إلى استمرار موجة البرودة خلال اليوم الأحد”.

وأضاف، “أما درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تصل إلى ما دون الصفر المئوي في مدن شمالي البلاد وغربيها، فضلا عن بعض مناطق الوسط صباحاً”. وحذر “من تشكل موجات الصقيع خصوصا في المناطق الزراعية”. كما دعا الى “تجنب التعرض للتيارات الباردة ليلا”. بدوره، قال المتنبئ الجوي نائل العلي أن “درجات الحرارة سترتفع يوم الاثنين”، مبينا أن “الأجواء باردة تضعف تدريجيا خلال اليومين القادمين”. وقال إن “موجة دافئة وارتفاع سريع بدرجات الحرارة ستبدأ منتصف الاسبوع”، لتصل درجات الحرارة يوم الأربعاء والخميس القادم إلى التالي: المنطقة الشمالية… 17 إلى 22، المنطقة الوسطى.. 23 إلى 26، المنطقة الجنوبية.. 27 إلى ، 28”. ولفت العلي الى أن “منخفضا جوييا سيؤثر على المناطق الشمالية نهاية الأسبوع القادم، حاملا معه امطارا ما بين المتوسطة والغزيرة،”، فيما بين أن “الاجواء في مناطق الوسط والجنوبية من الممكن أن تتحسن الأمور فيها بالأخص اجزائها الشرقية”.