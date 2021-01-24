هوشيار عبدالله: من غرائب الأمور إصابة الرئيس التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات بفيروس كورونا قبيل استجوابه 

أبدى النائب عن تحالف الأمل هوشيار عبدالله استغرابه من إصابة الرئيس التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات بفيروس كورونا قبيل استجوابه في مجلس النواب .

وقال في تغريدة نشرها في حسابه الشخصي بموقع تويتر، أنه :” من غرائب الأمور إصابة الرئيس التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات بفيروس كورونا قبل استجوابه في البرلمان! هل المطلوب منا أن نصدّق بهذه الصدفة العجيبة؟ “.

وأضاف عبدالله، إن :” هذا الاستغفال (في حال عدم إصابته) هو إهانة لرئاسة البرلمان التي ننتظر منها الرد المناسب ” ، مبيناً أن ” هذا الاستجواب أصبح تحدياً ” ، خاتماً تغريدته بهاشتاك ( #كورونا_مو؟ ) .