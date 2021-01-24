هوليا أفشار تشارك خبراً لـ (باسنيوز)

شاركت النجمة السينمائية والمغنية المشهورة في تركيا هوليا أفشار، خبراً لـ (باسنيوز) عبر حسابها في تويتر، ونالت المشاركة الكثير من الإعجابات والتعليقات.
وكانت (باسنيوز) قد نشرت الأسبوع الماضي لقاءً خاصاً مع السياسية الكوردية (يوكسال أفشار)، ابنة عمة الفنانة الكوردية التركية هوليا أفشار، والتي وجهت من خلاله سؤالاً لها، وبعد نشر اللقاء في (باسنيوز) باللغتين التركية والكوردية، قامت هوليا أفشار بمشاركة الخبر عبر حسابها الشخصي في تويتر.
وتعد هوليا أفشار من أشهر الفنانات على مستوى تركيا، وقد أكدت أنها كوردية في العديد من اللقاءات التلفزيونية والصحفية.
وغنت أفشار أغنية كوردية مع الفنان الكوردي المعروف جوان حاجو، ومن ثم قامت بتصوير كليب للأغنية.
كما شاركت هوليا أفشار في بطولة العشرات من الأفلام السينمائية، وأصدرت العديد من الألبومات الغنائية والكليبات، وجميع أعمالها باللغة التركية، وهي تتحدث اللغة الكوردية بدرجة مقبولة.