هوليا أفشار تشارك خبراً لـ (باسنيوز)

شاركت النجمة السينمائية والمغنية المشهورة في تركيا هوليا أفشار، خبراً لـ (باسنيوز) عبر حسابها في تويتر، ونالت المشاركة الكثير من الإعجابات والتعليقات.

وكانت (باسنيوز) قد نشرت الأسبوع الماضي لقاءً خاصاً مع السياسية الكوردية (يوكسال أفشار)، ابنة عمة الفنانة الكوردية التركية هوليا أفشار، والتي وجهت من خلاله سؤالاً لها، وبعد نشر اللقاء في (باسنيوز) باللغتين التركية والكوردية، قامت هوليا أفشار بمشاركة الخبر عبر حسابها الشخصي في تويتر.