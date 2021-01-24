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هوليا أفشار تشارك خبراً لـ (باسنيوز)

شاركت النجمة السينمائية والمغنية المشهورة في تركيا هوليا أفشار، خبراً لـ (باسنيوز) عبر حسابها في تويتر، ونالت المشاركة الكثير من الإعجابات والتعليقات.

وكانت (باسنيوز) قد نشرت الأسبوع الماضي لقاءً خاصاً مع السياسية الكوردية (يوكسال أفشار)، ابنة عمة الفنانة الكوردية التركية هوليا أفشار، والتي وجهت من خلاله سؤالاً لها، وبعد نشر اللقاء في (باسنيوز) باللغتين التركية والكوردية، قامت هوليا أفشار بمشاركة الخبر عبر حسابها الشخصي في تويتر.

Hülya Avşar Kobanili kadınları ziyaret etti - Son Dakika Milliyetوكانت أفشار قد زارت مخيمات اللاجئين الكورد من كوباني بغربي كوردستان (كوردستان سوريا) في مدينة سروج التابعة لأورفا، إبان هجوم داعش عام 2014، وشاركت بحملة مساعدات وتحدثت مع نساء كوباني باللغة الكوردية قائلة: «أنا أيضاً كوردية مثلكم»، ما أثار اهتماماً كبيراً من وسائل الإعلام حينها.

Hülya Avşar Kobanili kadınlarla görüştü

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