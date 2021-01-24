«وثيقة مسرّبة» .. عمليات بغداد تحذّر من دخول 15 «انتحاري»!

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل، ما قالوا إنها «وثيقة» مسرّبة من قيادة عمليات بغداد، تحذّر فيها من دخول انتحاريين وعجلات مفخخة، واحتمال وقوع هجمات جديدة.

وتحدد «الوثيقة» المفترضة المناطق المهددة بوقوع الهجمات وأماكن تواجد «الانتحاريين» وأشكالهم وعددهم.

كما تبين الوثيقة أرقام لوحات العجلات المفخخة ومواقعها.

وأشارت «الوثيقة» المزعومة إلى الإجراءات المتخذة من قبل عمليات بغداد للتصدي لهذه التهديدات الجديدة.

ولم يتم تأكيد صحة «الوثيقة» من قبل أية جهة رسمية عراقية.

وتأتي هذه المعلومات بعد يوم من هجوم دام تبناه داعش في صلاح الدين، وأسفر عن مقتل آمر فوج في الحشد و11 عنصر وجرح آخرين