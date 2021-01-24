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ومضات خاطفة: لو تدخل الله في شؤون البشر

ومضات خاطفة: لو تدخل الله في شؤون البشر

بقلم مهدي قاسم

لو تدخل الله في مصائر البشر

لما وجُد. على وجه الأرض فقير يُذل و يُشقى

لو تدخل الله في أمر الناس لما وجد.مريضا يحتضر بمرض سرطان أو غيره

و يموت بطيئا معذبا ومعانيا بشدة و قسوة

لو تدخل الله لما سمح بموت طفل أو صبي او شاب فتي

هو لم ير من الحياة شيئا كثيرا

لو تدخل الله لما رفع من شأن وضيع سافل

ليتحكم في مصير كرماء و نبلاء و يذلهم إذلالا مهينا ..

ولما سمح لقاتل أن يقتل بدم بارد و ينجو من عقاب

ولا طاغية يحكم و يُبيد ملايينا

ولا ظالما يظلم على هواه

ولا شريرا يضر ويؤذي شخصا وديعا آمنا .

لو شاء الله التدخل في مصائر البشر

لزرع في نفوسهم غريزة خير ومحبة

وجعلهم كلهم أخيارا

و كرماء نفس و أثرياء روح

طيبين و محبين لبعضهم بعضا

داعمين متضامنين فيما بينهم

من واحدهم حتى آخرهم

كأنهم أسرة بشرية واحدة متحابة و متعاطفة

ليعيشوا سعداء فرحين مبتهجين

كأنهم في عيد في كل ساعة و كل يوم يتحالض.

ولكنه جعل من الأرض غابة كبيرة

تتصارع فيها وحوش بشرية أكثر فتكا من حيوانات ضارية

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