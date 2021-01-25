أهم المواضيع التي ناقشها مجلس القضاء الاعلى بجلسته المنعقدة بتاريخ ‏ 24 /1 /2021‏

عقد مجلس القضاء الاعلى جلسته الرابعة المنعقدة حضورياً في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 24 /1 /2021 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية الدكتور فائق زيدان وتم خلاله مايلي :

1. بارك السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى للسيدات والسادة منتسبي مجلس القضاء الاعلى نجاح احتفالية يوم القضاء العراقي بمشاركة عدد محدود من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام بسبب جائحة كورونا وإظهارها بالشكل الذي يليق بمكانه القضاء العراقي.

2. اقر المجلس ترقية وانتداب عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام وفق مقتضيات المصلحة العامة.

3. اقر المجلس التشكيلات القضائية في بعض المناطق الاستئنافية وفق المقترح المقدم من قبل السادة رؤساء الاستئناف.

4. ناقش المجلس الأعمام الخاص بإنشاء محاكم العنف الأسري ولكثرة الطلبات وواقعيتها بخصوص معاناة ساكني المناطق البعيدة عن مركز المحافظة والاستئناف عند تسجيل الشكوى اواكمال إجراءات التحقيق فيها لذا قرر المجلس إصدار أعمام لاحق يتضمن تسمية قضاة تحقيق وجنح للنظر بقضايا العنف الأسري إضافة إلى أعمالهم وحسب لاختصاص المكاني لمحل وقوع الجريمة إضافة إلى المحاكم التي تم إنشائها في البيان المرقم (9/ق/أ) في 10 /1 /2021.

5. قرر المجلس تخويل السادة رؤساء محاكم الاستئناف تشكيل او أعادة تشكيل اي لجنة او هيئة تحقيقيه لايشترط قانون التنظيم القضائي او قانون مجلس القضاء الاعلى صدور الأمر بذلك من قبل رئيس المجلس.

6. ناقش المجلس موضوع تكليف المحققين القضائيين بأعمال إدارية ووجه المجلس بعدم جواز ذلك باستثناء بعض الحالات الخاصة وعلى نطاق ضيق جداً إضافة إلى عدم جواز اتخاذ الإجراءات الجزائية بحق المحققين القضائيين إلا بعد التوجيه بذلك من قبل اللجنة الانضباطية او جهة إجراء التحقيق الاداري.