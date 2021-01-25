التخطيط: ارتفاع التضخم 3 في المئة وتسجيل تفاوت في الأسعار

أطلق الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط، أمس الأحد، تقريره النوعي للرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر كانون الأول لسنة 2020 ، وهو أول تقرير يصدره الجهاز بعد تغيير سعر الصرف.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في بيان إن «التقرير أظهر ارتفاعاً في مؤشرات التضخم لشهر كانون الأول الماضي بنسبة (3.3%)، مقارنة مع شهر تشرين الثاني الذي سبقه، فيما ارتفع معدل التضخم السنوي بالمقارنة مع شهر كانون الأول 2019 بنسبة (3.2%) متأثراً بتغيير سعر صرف الدولار، مبيناً، أن أسعار قسم التبغ سجلت ارتفاعاً بنسبة (10.1%) بسبب ارتفاع أسعار السكائر المستوردة ، كما سجل قسم الصحة ارتفاعاً في أسعاره وصلت الى (8.8%)، وارتفعت أسعار قسم الترفيه بنسبة (7.5%) بسبب ارتفاع أسعار معدات الاستقبال والصور مثل أجهزة التلفزيون والكاميرات والحواسيب».

وأضاف، «كما سجل قسم النقل ارتفاعاً بنسبة (7.2%)، بسبب ارتفاع أسعار السيارات، لاسيما سيارات الخصوصي ، وكذلك ارتفاع أسعار الدراجات الهوائية وأسعار قطع الغيار كالإطارات والبطاريات، مضيفاً، أن أسعار قسم السلع والخدمات سجلت ارتفاعاً بنسبة (4.9%)، نتيجة ارتفاع أسعار الذهب في عموم العراق، وسجلت أسعار قسم التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة، هي الأخرى ارتفاعاً بنسبة (3.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأجهزة المنزلية ومجموعة الأثاث، أما أسعار قسم السكن فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة (3.2%)، نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة إمدادات الماء والكهرباء وكان الارتفاع متركزاً في فقرة أجور اشتراك المولدة».

وتابع، «فيما كانت نسبة الارتفاع في أسعار قسم الاتصال (3%) بسبب ارتفاع أسعار الهواتف النقالة، وسجل قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية ارتفاعاً طفيفاً بلغ (0.5%)، بسبب ارتفاع أسعار مجاميع الخبز والحبوب واللحوم والأسماك واللبن والجبن والبيض، والزيوت والسكر، والمشروبات غير الكحولية، لافتاً في الوقت نفسه الى ارتفاع معدل التضخم الأساس خلال شهر كانون الأول الماضي بنسبة (4%)، مقارنة مع شهر تشرين الثاني الذي سبقه، فيما سجل معدل التضخم الأساس السنوي ارتفاعاً بنسبة (4.2%) مقارنة مع نفس الشهر من عام 2019».