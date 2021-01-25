التعليم تعلن زيادة المنح المجانية للطلبة: وفرنا عدة مسارات للقبول

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الاثنين، زيادة المنح المجانية للطلبة العراقيين، فيما أشار إلى توفير مسارات عدة لزيادة قبول الطلبة.

وقالت الوزارة في بيان إن عبد الصاحب “استقبل الطلبة المقبولين بالمنحة الدراسية المصرية ضمن البرنامج التنفيذي بين بغداد والقاهرة”.

وأشار عبد الصاحب، وفقا للبيان، الى أن “الوزارة وفرت مسارات عدة لقبول الطلبة في داخل العراق وخارجة لاستيعاب أعداد الخريجين وتمكين أصحاب المعدلات منهم من تحقيق طموحهم والالتحاق بالتخصصات العلمية التي يرغبون بها ولاسيما الطبية منها”، مؤكداً أن “بغداد والقاهرة اتفقتا على توفير المنح المجانية للطلبة العراقيين للدراسة في الجامعات المصرية”.