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الحزب الإسلامي العراقي: التعليم ركن نهضتنا ومفتاح حل مشاكلنا

أكد الحزب الإسلامي العراقي، على أهمية التعليم بالنسبة للشعوب والأمم والأوطان، مطالباً بالمزيد من الجهد لتحسين وتجويد هذا القطاع الحيوي، والذي يمثل معيار التقدم والتطور فيها.

وأشار الحزب في تصريح صحفي أصدرها بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتعليم، إلى أن التراجع المخيف الذي شهده العراق في ميدان التعليم بسبب تأثيرات الأحداث الجسام التي مرت عليه، يدعونا لإيلائه المزيد من الاهتمام، ووضع الخطط المناسبة للاستدراك.

كما نوه إلى أن التعليم هو الركن الأساسي لنهضة العراق اليوم، وهو مفتاح الحل لجميع مشاكلنا، فالمجتمع المتعلم هو القادر على حفظ الأمن، وتحقيق الازدهار، واعادة العراق إلى موقعه المتميز والذي عرف به طيلة القرون والعقود الماضية.

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