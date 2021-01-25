الخويلدي: انا في العراق ولم اغادر

فند رئيس الجهاز التنفيذي في هيئة الاعلام والاتصالات علي الخويلدي الانباء التي تحدثت عن مغادرته العراق والتهرب من قضية استضافته داخل مجلس النواب، وقال الخويلدي في بيان ما مضمونه: بالنظر الى ما نمر به من ظرف صحي قاهر نتيجة الاصابة بفيروس كورونا، وتدهور حالتي الصحية، واجباري على دخول الحجر المنزلي.

لذا نود التوضيح “اني موجود حاليا في العراق ولم اغادره ، وما اثير من اخبار اعلامية عن مغادرتي العراق فانها اخبار عارية عن الصحة، وسوف نزود مجلس النواب غدا بكتاب رسمي عن اخر التطورات الصحية والوضع الحالي لنا”.

وتداولت يوم امس الاحد انباء اشارت الى هروب الخويلدي الى خارج العراق بعد قرار البرلمان استضافته بشان قضايا تخص شركات الهاتف النقال