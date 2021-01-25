Posted on by

الرئيس بارزاني: نريد معالجة المشاكل مع بغداد بالحوار والتفاهم في إطار الدستور خلال استقباله دبلوماسيين عرب …

خلال اللقاء، نقل ممثلو وقناصل البلدان العربية تحيات وتقدير رؤساء وملوك وأمراء بلدانهم للرئيس بارزاني، معبرين عن شكرهم للرئيس بارزاني وإقليم كوردستان للعلاقات العريقة والصداقة القائمة مع البلدان العربية، كما عبروا عن شكرهم لإقليم كوردستان لاستضافته وإحتضانه لمئات الآلاف من النازحين والمهجرين العرب خلال الحرب ضد داعش، وعبروا عن تقديرهم البالغ لدور بيشمركة كوردستان في دحر داعش الإرهابي، مؤكدين ضرورة تمتين وتعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان، ومعالجة المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد عن طريق الحوار.

serok konsli arabi lahawler

من جانبه عبرالرئيس بارزاني عن شكره للوفد الضيف، وأكد أن شعب كوردستان حاول دوماً إقامة علاقات صداقة مع شعوب المنطقة وانتهج سبيل السلام والتعايش.

وحيال العلاقات بين أربيل وبغداد، أشار الزعيم الكوردي إلى ضرورة معالجة المشاكل بالطرق السلمية والحوار والتفاهم في إطار الدستور واحترام مكانة وكيان إقليم كوردستان، كما أكد على أهمية تعزيز العلاقات بين الإقليم والبلدان العربية.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close