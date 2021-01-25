الرئيس بارزاني: نريد معالجة المشاكل مع بغداد بالحوار والتفاهم في إطار الدستور خلال استقباله دبلوماسيين عرب …

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، في منتجع صلاح الدين قرب أربيل، وفداً مشتركاً لممثلي وقناصل البلدان العربية في أربيل، ضم نظمي حزوري القنصل العام الفلسطيني وعميد السلك الدبلوماسي في الإقليم، والدكتور عمر الكندري القنصل العام الكويتي، وأحمد الزاهري القنصل العام الإماراتي، ومحمد وجيه القنصل العام المصري، وعبد الرحيم حسن القائم بأعمال قنصلية المملكة الأردنية في أربيل.

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، في منتجع صلاح الدين قرب أربيل، وفداً مشتركاً لممثلي وقناصل البلدان العربية في أربيل، ضم نظمي حزوري القنصل العام الفلسطيني وعميد السلك الدبلوماسي في الإقليم، والدكتور عمر الكندري القنصل العام الكويتي، وأحمد الزاهري القنصل العام الإماراتي، ومحمد وجيه القنصل العام المصري، وعبد الرحيم حسن القائم بأعمال قنصلية المملكة الأردنية في أربيل.

خلال اللقاء، نقل ممثلو وقناصل البلدان العربية تحيات وتقدير رؤساء وملوك وأمراء بلدانهم للرئيس بارزاني، معبرين عن شكرهم للرئيس بارزاني وإقليم كوردستان للعلاقات العريقة والصداقة القائمة مع البلدان العربية، كما عبروا عن شكرهم لإقليم كوردستان لاستضافته وإحتضانه لمئات الآلاف من النازحين والمهجرين العرب خلال الحرب ضد داعش، وعبروا عن تقديرهم البالغ لدور بيشمركة كوردستان في دحر داعش الإرهابي، مؤكدين ضرورة تمتين وتعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان، ومعالجة المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد عن طريق الحوار.

من جانبه عبرالرئيس بارزاني عن شكره للوفد الضيف، وأكد أن شعب كوردستان حاول دوماً إقامة علاقات صداقة مع شعوب المنطقة وانتهج سبيل السلام والتعايش.

وحيال العلاقات بين أربيل وبغداد، أشار الزعيم الكوردي إلى ضرورة معالجة المشاكل بالطرق السلمية والحوار والتفاهم في إطار الدستور واحترام مكانة وكيان إقليم كوردستان، كما أكد على أهمية تعزيز العلاقات بين الإقليم والبلدان العربية.