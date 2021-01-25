الرافدين يعلن البدء بإجراءات منح قروض البناء للموظفين والمواطنين

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان “فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات بدأت باجراءات منح قروض ٥٠ مليون دينار للبناء في قطعة ارض”.

واضاف البيان ان “اعطاء القرض يكون بدفعتين وفي حال رغبة المقترض فسيتم منحه دفعة واحد”.