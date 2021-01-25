ثاني حكم قضائي بحق مدير عام هيئة التقاعد السابق بتهم الرشوة

أصدرت محكمة الجنايات التابعة لمحكمة مكافحة الفساد المركزية، امس الأحد، حكما بالسجن 6 سنوات بحق مدير هيئة التقاعد الوطنية السابق أحمد عبد الجليل الساعدي، وهو ثاني حكم يتلقاه الأخير خلال أقل من أسبوع.

وذكر بيان للقضاء، أنه “بناء على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد والجرائم المهمة، صدر حكم محكمة جنايات محكمة مكافحة الفساد المركزية بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدير هيئة التقاعد الوطنية السابق، المتهم (أحمد عبد الجليل الساعدي) وفق احكام القرار 160 لسنة 1983”.

وأضاف، أن “الحكم جاء عن موضوع تقاضي الساعدي رشاوي من المتهم (بهاء عبد الحسين) مع غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار، مبينا أن، هذا الحكم عن قضية من بين 6 قضايا”.

وفي سياق آخر، أصدرت المحكمة حكما بالحبس لمدة أربع سنوات بحق مدير شركة (كي كارد)، المتهم بهاء عبد الحسين عبد الهادي بتهمة تقديم رشاوي إلى مدير هيئة التقاعد الوطنية السابق، المتهم أحمد عبد الجليل الساعدي.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي أصدر مجلس القضاء، حكما بالسجن بحق رئيس هيئة التقاعد الوطنية السابق أحمد الساعدي عن قضية فساد. وقال مصدر قضائي، حينها، إن “حكماً صدر على رئيس هيئة التقاعد الوطنية السابق أحمد عبد الجليل الساعدي بالحبس 6 سنوات عن جريمة رشوة في عقد التأمين حسب القرار 160 لسنة 1983”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنّ “الحكم صدر عن قضية إبرام عقد التأمين واستقطاع مبالغ خارج القانون بالاشتراك مع شركة (السلامة) التجارية”.

وقررت لجنة الأمر الديواني، (29) حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس هيئة التقاعد السابق أحمد عبد الجليل الساعدي، وشقيقه وزوجاتهم وأولادهم.

وفي 17 أيلول الماضي، اعتقلت قوة عسكرية خاصة، مدير هيئة التقاعد السابق أحمد الساعدي.