حصة إضافية من النفط الأبيض للمواطنين

أعلنت وزارة النفط، أمس، تزويد المواطنين بحصة إضافية من مادة النفط الأبيض، وذلك تزامناً مع انخفاض درجات الحرارة.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إنه «بالنظر للانخفاض في درجات الحرارة، قررت وزارة النفط في الاجتماع القيادي للعمليات وبتوجيه من وزير النفط بتجهيز المواطنين في بغداد والمحافظات بحصة إضافية من النفط الأبيض».

وأضاف، أن «الحصة ستكون بواقع ٥٠ لتراً خارج الحصة المقررة وبدون البطاقة الوقودية، وبسعر ٣٠٠ دينار للتر الواحد».

وأعلنت الوزارة، في وقت سابق، تأمينها خزيناً ستراتيجياً جيداً من مادة النفط الأبيض لتوزيعه بين المواطنين خلال فصل الشتاء الحالي.

وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع حامد يونس في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية إن «الوزارة تمكنت من تأمين الحصص المخصصة للمواطنين من مادة النفط الأبيض ليتم توزيعها بينهم بموجب البطاقة النفطية التي أعدتها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة».

ولفت إلى أن «الوزارة جهزت المواطنين في محافظة بغداد بكميات من مادة النفط الأبيض بلغت أكثر من مائة لتر، ومن ثمة تجهيز المواطن بخمسين لتراً بموجب البطاقة الوقودية، فيما تم تجهيز المواطنين في باقي المحافظات بحصة نفطية بلغت مائة لتر لكل عائلة بالاعتماد على البطاقة التموينية.