حملة اعتقالات جديدة في بغداد ومسح أمني شامل في واسط

أعلنت وزارة الداخلية، أمس، إلقاء القبض على عدد من المطلوبين للقضاء بينهم متهم بسرقة مبلغ 22 ألف دولار من داخل منزل أحد المواطنين في العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان إن «مديرية مكافحة إجرام بغداد التابعة إلى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين المطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن حصيلة ممارساتها الأمنية خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية».

وأضاف البيان، أن «مفارز مكتب مكافحة إجرام حسينية المعامل ألقت القبض على متهم بسرقة مبلغ قدره 22 ألف دولار أميركي من إحدى الدور السكنية، مشيرة إلى تمكن مفارز مكافحة إجرام الحبيبية والكاظمية والدورة والكرادة والخضراء من إلقاء القبض على متهمين بقضايا القتل والخطف والنصب والاحتيال.

وأوضح البيان، أن «مفارز مكاتب مكافحة إجرام الكرامة والمنصور والصالحية ألقت القبض على عدد من المتهمين بقضايا التزوير وسرقة الدور السكنية والمحال التجارية».

كما أشار إلى «إلقاء القبض على متهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ودراجات التك تك ضمن مكاتب مكافحة إجرام الأعظمية والشعب والقدس وحي العامل والتاجي والغزالية والمحمودية والحرية، فضلاً عن القبض على متهمين اثنين بجرائم سرقة سيارات ضمن أعمال مكتبي مكافحة سرقة سيارات الكرخ والرصافة».

من جانب آخر، أكدت محافظة بغداد أن لديها خطة لتوسيع نشر كاميرات المراقبة في عموم العاصمة، مؤكدة أن هذا المشروع سيُدار من وزارة الداخلية.

وقال محافظ بغداد محمد جبر العطا في تصريح صحفي: إن «المحافظة لديها مشروع كاميرات المراقبة حيث نصبت في مختلف مناطق بغداد سواء داخل المحافظة وحتى حدودها»، مؤكداً أن «بغداد تحتاج إلى آلاف الكاميرات في شوارعها وأحيائها وسيتم نصبها في كل شارع وبعدد كافٍ منها أسوة بدول العالم ويتضمن نشرها في الأبنية وحتى المصاعد ضمن مشروع خطة لتوسيع نشر الكاميرات في بغداد».

وأضاف أن «ملف الكاميرات يدار 100% من وزارة الداخلية وهي المسؤولة عن التنسيق والترتيب والإدارة وحتى توزيع ونشر الكاميرات في الأحياء»، موضحاً أن «المحافظة لديها لجنة مشتركة مع وزارة الداخلية لإدارة هذا الملف بصورة كاملة».

وبيّن العطا أن «الكاميرات حلّت الكثير من العقد والمشاكل ويومياً لدينا مراقبة ومتابعة للكاميرات بحيث أن الجهات غير الأمنية تستفيد من الكاميرات للمراقبة «، مؤكداً أن « المحافظة مستمرة في نصب الكاميرات الحديثة وصيانتها بشكل يومي وزيادة عددها مع تنفيذ الصيانة المستمرة كونها معرضة للظروف الجوية والتلف وحتى للاستهداف، وتتم عملية الصيانة بالتنسيق مع وزارة الداخلية «.

وأكد على أن «الحادث الأخير سجلته الكاميرات المنصوبة في ساحة الطيران وما يتم بثه من فيديوهات وصور يعود لما سجلته كاميرات المحافظة، التي تسجل حوادث السيارات وسرقتها أيضاً للاستفادة منها في القبض على الجناة والتحقيق».

إلى ذلك، أعدت محافظة واسط، خطة أمنية لتكثيف الجهد الاستخباراتي بالتعاون مع المحافظات المجاورة.

وقال محافظ واسط محمد المياحي: إن «الحكومة المحلية أعدت خطة أمنية شاملة، تضمنت تكثيف الجهد الاستخباراتي بالتعاون مع المحافظات المجاورة».

وأضاف أن « الخطة تشمل إعادة النظر بالمعلومات عن العوائل التي سكنت في المحافظة منذ سنة , إلى جانب إجراء مسح امني شامل في كل الوحدات الإدارية وتفعيل الجهد الأمني ((للمخاتير)) حفاظاً على الأمن والاستقرار».