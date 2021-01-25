عميد كلية يمنع مراسل صحفي من تغطية اضراب الطلاب في البصرة

منع عميد كلية العلوم في جامعة البصرة مراسل قناة التلفزيون العربي مازن الطيار من اداء مهامه، صباح اليوم الاحد.

وافاد الطيار لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة انه كان صباح اليوم الاحد، في مهمة صحفية لتغطية الاضراب الذي نظمه طلاب الجامعة، وتفاجأ اثناء توجهه صوب مكتب عميد الكلية بقيام حماية العميد بمنعه من العمل، امام انظار الكوادر التدريسية والعميد ذاته.

واضاف الطيار انه وبعد الإساءة التي تعرض لها من قبل حماية العميد، طلب مسؤول اعلام الجامعة عادل عبد الرزاق من الزميل الطيار التوقيع على تعهد خطي ينص على عدم دخوله الكلية مرة اخرى، الا انه رفض ذلك.

وتبدي جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق استغرابها من الأسلوب التي تعامل به مسؤول أكاديمي، وتعده انتهاكا لحرية العمل الصحفي.

وتطالب الجمعية العاملين في مؤسسات الدولة كافة، الى الكف عن منع الصحفيين من اداء واجباتهم الصحفية، واحترام مبادئ الدستور، التي أتاح للصحفي حرية نقل الاحداث دون اي قيد او شرط.