Posted on by

عميد كلية يمنع مراسل صحفي من تغطية اضراب الطلاب في البصرة

منع عميد كلية العلوم في جامعة البصرة مراسل قناة التلفزيون العربي مازن الطيار من اداء مهامه، صباح اليوم الاحد.
وافاد الطيار لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة انه كان صباح اليوم الاحد، في مهمة صحفية لتغطية الاضراب الذي نظمه طلاب الجامعة، وتفاجأ اثناء توجهه صوب مكتب عميد الكلية بقيام حماية العميد بمنعه من العمل، امام انظار الكوادر التدريسية والعميد ذاته.
واضاف الطيار انه وبعد الإساءة التي تعرض لها من قبل حماية العميد، طلب مسؤول اعلام الجامعة عادل عبد الرزاق من الزميل الطيار التوقيع على تعهد خطي ينص على عدم دخوله الكلية مرة اخرى، الا انه رفض ذلك.
وتبدي جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق استغرابها من الأسلوب التي تعامل به مسؤول أكاديمي، وتعده انتهاكا لحرية العمل الصحفي.
وتطالب الجمعية العاملين في مؤسسات الدولة كافة، الى الكف عن منع الصحفيين من اداء واجباتهم الصحفية، واحترام مبادئ الدستور، التي أتاح للصحفي حرية نقل الاحداث دون اي قيد او شرط.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close