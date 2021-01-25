بسم الله الرحمن الرحيم

(لماذا السعودية داخليا: مستقرة بشيعتها وسنتها)..(والعراق غير مستقر)..(لماذا تعجز ايران بالسعودية واذربيجان.. وتنجح بالعراق)؟

لماذا السعودية التي تحوي ملايين الشيعة وملايين السنة.. (مستقرة رغم عدم استقرار محيطها الاقليمي والجوار).. فاذا قال من قال (لان من يحكم السعودية سني) لذلك لا يوجد ارهاب فيها؟ نجيبهم (جمهورية اذربيجان.. غالبيتها شيعية 70% واقلية سنية 30%).. وهي دولة مستقرة وامنه ويحكمها شيعة.. وليبيا سكانها جميعهم سنة عرب وفيها صراعات مناطقية وسياسية واديولوجية دموية..

الجواب.. لان في السعودية لا نسمع من الطبقة السياسية الحاكمة فيها مثلا (امن السعودية الداخلي من امن الجوار)؟؟ ولا نسمع من يقول: (لا استقرار بالداخل السعودي الا بالاتفاق الامريكي الايراني)؟ (ولا يسمح بالسعودية تاسيس مليشيات خارج ايطار الدولة) ولا يسمع (للخيانة العقائدية).. ولا تشرعن الخيانة باسم العقيدة.. (ولان المشيخة السنية مرجعيتها بالسعودية ورجال الدين الكبار سعوديين سنة وليسوا اجانب من دول مجاورة او اقليمية)..

ونسال ايضا: (لماذا الاردن او مصر او المغرب او الجزائر) دول مستقرة رغم جوارها الاقليمي غير مستقر..

الجواب/

1. (لوجود طبقة سياسية وامنية حاكمة) استراتيجيتها تجنيب دولها اي ازمات .. وعدم ربط امنها واقتصادها (بالخارج الاقليمي)..

2. تفعيل مشدد لقوانين الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الاجنبية، ضد كل من يعمل لصالح دول الجوار او اي جهة خارجية.. وباقصى العقوبات (الاعدام، ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة) ووضع علامة على عائلته (بجريمة مخلة بالشرف لولي امرها)..

واستمرارا بالتساؤلات:

لماذا السعودية لا تستطيع ايران او اي دولة اخرى التدخل بشؤونها الداخلية.

الجواب/ لان من يحكم السعودية يقطع بالسيف كل من يقدم نفسه وضيعا ذيلا لدولة اجنبية مجاورة او غير مجاورة.. يقطع بالسيف كل من يشرعن الخيانة باسم العقيدة الدينية او القومية او اي اديولوجية اخرى.. يقطع بالسيف كل من يمس الاقتصادي الوطني الاعلى.. يقطع بالسيف كل من يشكل مليشيات خارج ايطار الدولة .. يقطع بالسيف كل من يعلن او يجهر بولاءه لنظام اجنبي او زعيم اجنبية او دولة اجنبية.. وهذا ليس فقط حال السعودية بل حال كل الدول المستقرة والامنة والتي تحترم نفسها وذاتها ووجودها وديمغرافيتها.

وقد يسال احدهم: (لان اذربيجان دولة يحكمها علمانيين شيعة) نجيبهم..

هل تعترفون بان (الاسلاميين المحسوبين شيعيا او سنيا) يمثلون خطر على اي بلد يحكمونه .. لانهم لا يعترفون بحدود الاوطان كداعش والولائيين، ولان مرجعياتهم السياسية والدينية خارج حدود الاوطان التي ينتمون لها، ولانهم يحملون عقائد مسيسة تبعد ولاء الانسان عن الوطن والدولة التي ينتمي لها، وتقوم من الاوطان لصالح الدول الاجنبية التي تجهر بالولاء لها على حساب الاوطان.

علما بعد 2003 الشيعة والسنة انتخبوا قوائم سياسية (ذات صبغة مذهبية) ليس لتاسيس دولة اسلامية،ـ بل ضمن صراع طائفي مناطقي، وهذه نقطة يجب ان يتم التوقف عندها و التفكير فيها.. وبمرور السنوات اكتشف الشيعة والسنة هذه الاحزاب التي ينتخبونها كلا من طرفه، هم سراق الطائفة وقتلت الطائفة وخونة الطائفة، ليسعى الشيعة والسنة بعد وعيهم بهذه الحقيقة.. لبناء دولة بخدمات ووظائف وفرص عمل ونهوض صناعي وزراعي .. ولكن صدموا بفساد الطبقة السياسية التي هيمنت ليقاطع معظم شيعة العراق انتخابات 2018، ثم ينتفضون بانتفاضة تشرين 2019..

علما ان الخونة العقائديين من (ولائية وصدرية).. يروجون بان (العقيدة قبل الوطن) بكل مسخ

للمذاهب والاديان، في وقت (العقيدة الشيعية الجعفرية لا تتقاطع مع الوطن).. (لان جعل العقيدة قبل الوطن) هو تشريع للخيانة والعمالة،ـ والمذهب الشيعي الجعفري يرفض ذلك جملة وتفصيلا.. فالولاء للوطن جوهر اي عقيدة لان الولاء للوطن من اسس القيم الاخلاقية والادبية.. فالوطن بيت الانسان فهل يشرعن خيانة عائلتك وبيتك..

علما السبب الرئيس لعدم استقرار العراق بانه الوحيد بالعالم.. الذي يكثر فيها الذيول

فمن ذيول السوفيت (الشيوعيين) بالعراق بالقرن الماضي، الى ذيول مصر (القوميين العرب البعثية والناصرية)، الى ذيول الاسلاميين من الاخوانية المصرية.. الحزب الاسلامية بالعراق وحزب الدعوة نسخة طبق الاصل من الاخوان المسلمين المصريين.. الى (ذيول ايران الولائية) و(ذيول ال الصدر الصدرية).. لتشرعن الخيانة باسم العقيدة بشكل مرعب، مستغلين الفراغ السياسي والامني والعسكري والاخلاقي بالعراق ..

المحصلة تعليق كتبه احد المحبين للعرب الشيعة بالعراق:

(يجب ان يفهم كل الشيعة العرب ان خلاصهم يكمن في الابتعاد عن ايران. لان ايران لا تريد الخير لهم والدليل ما يحصل في جنوب العراق حيث الفقر والظلم. اذا فهم كل شيعي بالعراق هذا المبدأ سوف ينهض العراق لان الشيعة لديهم صفات حميدة وأناس بطبعهم طيبون.ولكن اتباع ايران حولوهم الى خونة لاوطانهم. انا لست شيعيا.. ولكن أحب أن يحكم العراق شيعي عراقي وطني افضل من أن يحكم العراق سني يتحول بين ليلة وضحاها الى مجرم بحجة ان السنة أقلية ويجب استخدام النار والحديد لاخضاع البقية. وانا لدي نصيحة لاخواني العرب الشيعة انظروا حال اخوانكم في الاحواز)..

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واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم