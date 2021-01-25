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مسعود بارزاني: إقليم كردستان يرغب في التوصل إلى حل مع بغداد

عبر مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ،اليوم الاثنين، لمجموعة من الدبلوماسيين العرب عن رغبة اقليم كردستان في التوصل الى حل دستوري مع الحكومة الاتحادية .

واكد بارزاني خلال استقباله للقنصل العام لفلسطين نظمي الحزوري والقنصل الكويتي العام عمر الكندري والقنصل العام الإماراتي أحمد الزاهري والقنصل العام لمصر محمد وجيه الحجازي ومنسق شؤون القنصلية الاردن عبد الرحيم حسن في اربيل رغبة حكومة اقليم كردستان في التوصل الى حل يستند الى مبادئ الدستور العراقي مع الحكومة الاتحادية وذلك عبر سبل الحوار والسلام.

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