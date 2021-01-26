إيقاف عمليتي ابتزاز لفتاتين في الأنبار

اعلنت مديرية الشرطة المجتمعية، أمس، عن ايقاف عمليتي ابتزاز لفتاتين في محافظة الأنبار.

وقالت المديرية في بيان انها “تمكنت من إيقاف حالتي ابتزاز لفتاتين في محافظة الأنبار”.

واضافت ان “العمليتين جاءتا من خلال ورود مناشدتين منفصلتين من قبل فتاتين ادعتا تعرضهما للابتزاز الالكتروني من قبل شخصين، مهددينهما بنشر صورهمها على مواقع التواصل الالكترونية مقابل مبالغ مالية وأشياء أخرى”، مشيرة الى ان “الشرطة المجتمعية واجهت المبتزين بالأدلة التي تثبت تورطهما بالجريمة، واتخذت بحقهما الإجراءات الأصولية، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين الحسابات”.